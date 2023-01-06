Вулкан Килауэа вновь проявляет активность на Гавайских островах

APS
2023-01-06 08:27

На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа, говорится в уведомлении Геологической службы США о вулканической активности.

Уровень опасности вулкана был повышен до «красного» после оценки извержения и связанных с ним опасностей, говорится в уведомлении.

В случае повышения активности власти намерены провести эвакуацию населения.

Вулкан Килауэа находится в зоне активного туризма в составе национального парка «Хавайи-Волкейнос».

Опубликовано: Тарас Медведев







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