Арабский мир столкнулся с трудностями после прихода к власти ультраправого правительства в Израиле

Израиль резко уклонился в сторону жесткого правого правительства, что ставит его арабских союзников в неловкое положение, когда им приходится иметь дело с ультранационалистами.

В состав кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приведенного к присяге на прошлой неделе, входят лидеры крайне правых партий, которые хотят аннексировать оккупированные земли Западного берега, где палестинцы стремятся создать независимое государство.

Теперь перед четырьмя арабскими государствами: Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом, возникла дилемма, как уравновесить партнерство с Израилем и исторической поддержкой устремлений палестинцев.

ОАЭ заключила сделку с Израилем в 2020 году в надежде решения проблемы палестинских поселений, оккупированных Израилем.

Но как показали первые дни работы правительства курс Израиля на дальнейшую эскалацию насилия в регионе еще больше усугубился.