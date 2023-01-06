Депутат Госдумы Соловьев заявил, что Галкину не будет прощения за поддержку лозунга «Слава Украине!»

Депутат Госдумы Сергей Соловьев сообщил, что комик Максим Галкин никогда не будет прощен в родном государстве из-за поддержки националистического лозунга на концерте в Дубае.

На своем выступлении 4 января в Дубае юморист Максим Галкин продолжил лозунг "Слава Украине!", выкрикнув "Героям слава!".

Подобный поступок осудил депутат Госдумы комитета по культуре Сергей Соловьев, заявив, что этого артисту никогда не простят соотечественники.

Галкин в начале концерта сообщил, что его попросили быть нейтральным в ситуации с Украиной, но он не может так себя вести.