Sky News: Принц Гарри употреблял наркотики, когда был подростком

Королевский отпрыск, принц Гарри признался, что употреблял запрещенные вещества, будучи в подростковом возрасте.

Британский принц Гарри признался, что, когда ему было 17лет, он употреблял наркотические вещества, о чем сообщает канал "Sky News", ссылаясь на мемуары королевского отпрыска.

Герцог Сассекский рассказал, что "водил дружбу" с кокаином, но ни веселья, ни счастья от этого не испытывал.

Последний мемуар Гарри рассказывает о массе нелицеприятных событий в королевской семьи.