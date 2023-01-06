Sky News: Принц Гарри употреблял наркотики, когда был подростком
2023-01-06 08:56
Королевский отпрыск, принц Гарри признался, что употреблял запрещенные вещества, будучи в подростковом возрасте.
Британский принц Гарри признался, что, когда ему было 17лет, он употреблял наркотические вещества, о чем сообщает канал "Sky News", ссылаясь на мемуары королевского отпрыска.
Герцог Сассекский рассказал, что "водил дружбу" с кокаином, но ни веселья, ни счастья от этого не испытывал.
Последний мемуар Гарри рассказывает о массе нелицеприятных событий в королевской семьи.
Опубликовано: Наталья Гончарова