СНБО Украины сообщило об отказе Зеленского от Рождественского перемирия

Украина отказалась от предложенного Россией перемирия на православное Рождество.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал ввести режим прекращения огня с 6 на 7 января в честь православного Рождества.

На предложение российской стороны уже отреагировали в Украине. Причем Киев ответил отказом от мира на священный для православных праздник.

Как сообщает информационное агентство БелТА, глава СНБО Украины Данилов заявил об отказе Владимира Зеленского от перемирия на эти дни.

"О том, что Киев не поддерживает рождественское перемирие, ранее сообщил и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов", - пишет БелТА.