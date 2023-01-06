Корабль ВМС США USS Chung-Hoon прошел транзитом через Тайваньский полив

Военное судно ВМС США форсировало транзитом Тайваньский пролив, что вызвало критику со стороны Пекина.

Американские военные заявили, что транзит USS Chung-Hoon продемонстрировал приверженность США «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Но представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что это была попытка «поиграть мускулами», и обвинил США в «подрыве мира и стабильности».

С августа 2022 года выросла напряженность в регионе после заявления Китая о приверженности своей политики «один Китай».

НОАК регулярно проводит маневры вблизи Тайваня в том числе с преодолением ВВС серединной зоны.