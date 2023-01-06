Афганистан договорился с китайской CAPEIC на разработку месторождения нефти в бассейне Амударьи
2023-01-06 09:09
Правительство Афганистана подпишет контракт с китайской фирмой на бурение нефтяных скважин на севере страны.
Это будет первое крупное соглашение о добыче углеводородного свырья с иностранной фирмой с тех пор, как талибы взяли под свой контроль Афганистан в 2021 году.
25-летнее соглашение подчеркивает экономическое участие Китая в регионе.
В соглашении о добыче нефти оговорено, что Синьцзянская центрально-азиатская нефтегазовая компания (CAPEIC) будет вести буровые работы в бассейне Амударьи, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
Опубликовано: Тарас Медведев