Афганистан договорился с китайской CAPEIC на разработку месторождения нефти в бассейне Амударьи

Правительство Афганистана подпишет контракт с китайской фирмой на бурение нефтяных скважин на севере страны.

Это будет первое крупное соглашение о добыче углеводородного свырья с иностранной фирмой с тех пор, как талибы взяли под свой контроль Афганистан в 2021 году.

25-летнее соглашение подчеркивает экономическое участие Китая в регионе.

В соглашении о добыче нефти оговорено, что Синьцзянская центрально-азиатская нефтегазовая компания (CAPEIC) будет вести буровые работы в бассейне Амударьи, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.