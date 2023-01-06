Испанский блогер Елена Уэльва умерла от рака на 21-м году жизни

Популярный блогер из Испании Елена Уэльва призывала таких же, как она онкобольных, не сдаваться и бороться со смертельным недугом. Девушки не стало, а ей было всего 20 лет.

Елена Уэльва на протяжении 4 лет боролась с саркомой Юинга, но болезнь одержала верх.

Сильной духом девушки не стало в 20 лет.

Елена была блогером, а основной посыл ее деятельности был в том, чтобы онкобольные не сдавались и продолжали бороться.