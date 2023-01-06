В Украине ввели закон о призыве в армию граждан страны, находящихся за границей
2023-01-06 11:05
Украина намерена призывать в ряды регулярной армии граждан страны из-за границы.
Украинский Кабинет министров принял закон об обязательной постановке на воинский учет граждан страны, находящихся за границей.
Теперь граждане Украины будут обязаны становиться на воинский учет в дипломатических представительствах страны за рубежом.
Украинские политики считают, что это может помочь призывать в армию гораздо большее количество людей.
Опубликовано: Николай Скира