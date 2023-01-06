Садальский призвал взломать квартиру пропавшей Кравченко

Татьяна Кравченко впервые не явилась на свой спектакль в Питере. Артистка пропала. Ее коллега Станислав Садальский призвал взломать квартиру знаменитости.

Станислав Садальский обеспокоен пропажей своей партнерши Татьяны Кравченко по спектаклю "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы", которая впервые в жизни не явилась на работу.

До сих пор неизвестно, куда исчезла Кравченко, ведь попытки дозвониться к ней не увенчались успехом.

Актер даже квартиру предложил взломать, чтобы выяснить, что случилось со знаменитостью.