Садальский призвал взломать квартиру пропавшей Кравченко
2023-01-06 11:10
Татьяна Кравченко впервые не явилась на свой спектакль в Питере. Артистка пропала. Ее коллега Станислав Садальский призвал взломать квартиру знаменитости.
Станислав Садальский обеспокоен пропажей своей партнерши Татьяны Кравченко по спектаклю "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы", которая впервые в жизни не явилась на работу.
До сих пор неизвестно, куда исчезла Кравченко, ведь попытки дозвониться к ней не увенчались успехом.
Актер даже квартиру предложил взломать, чтобы выяснить, что случилось со знаменитостью.
Опубликовано: Наталья Гончарова