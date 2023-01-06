Шахназаров высказался о скандалах с участием Галкина и Меладзе в Дубае
2023-01-06 11:24
Публицист и блогер Михаил Шахназаров прокомментировал поступки комика Максима Галкина и исполнителя Валерия Меладзе в Дубае, когда те продолжили лозунг "Слава Украине!".
Писатель Михаил Шахназаров пошутил, что Максим Галкин повторил "подвиг" Валерия Меладзе, имя ввиду продолжение обоими лозунга "Слава Украине!".
Шахназаров "ждет-не дождется", когда они уже зиговать начнут.
Галкин поддержал украинский лозунг на своем концерте в Дубае 4 января, а Меладзе во время новогоднего корпоратива в том же ОАЭ.
Опубликовано: Наталья Гончарова