Шахназаров высказался о скандалах с участием Галкина и Меладзе в Дубае

Публицист и блогер Михаил Шахназаров прокомментировал поступки комика Максима Галкина и исполнителя Валерия Меладзе в Дубае, когда те продолжили лозунг "Слава Украине!".

Писатель Михаил Шахназаров пошутил, что Максим Галкин повторил "подвиг" Валерия Меладзе, имя ввиду продолжение обоими лозунга "Слава Украине!".

Шахназаров "ждет-не дождется", когда они уже зиговать начнут.

Галкин поддержал украинский лозунг на своем концерте в Дубае 4 января, а Меладзе во время новогоднего корпоратива в том же ОАЭ.