В зоне проведения СВО начал действовать введённый Россией режим прекращения огня

В зоне проведения спецоперации начал действовать введённый российской стороной 36-часовой режим прекращения огня.

В пятницу, 6 января 2023 года, по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне проведения специальной военной операции России на Украине с 12:00 начал действовать режим прекращения огня.

Согласно поручению министра обороны России Сергия Шойгу, временное перемирие закончится в 24:00 7 января.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова после соответствующего предложения Патриарха Кирилла о Рождественском перемирии.