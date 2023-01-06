Дуэт Элтона Джона и Бритни Спирс признан фаворитом на Billboard 2022

Элтон Джон выразил слова благодарности Бритни Спирс за ее «талант и сотрудничество» после того, как совместный хит Hold Me Closer стал любимой песней 2022 года для подписчиков Billboard.

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Согласно Billboard, песня набрала 45% голосов, «вероятно, благодаря ненасытному аппетиту фанатов к заслуженному возвращению Бритни». После выхода композиция заняла шестую строчку в чарте Billboard Hot 100.

Комментируя эту новость в Instagram, сэр Элтон написал: «Огромное спасибо @billboard, его читателям и всем поклонникам «Hold Me Closer», которые назвали ее своей любимой песней 2022 года!!».

