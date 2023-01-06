Перуанцы требуют отставки президента Дины Болуарте

После двухнедельного перерыва перуанцы снова вышли на улицы в среду, заблокировав дороги по всей стране, чтобы потребовать отставки президента Дины Болуарте, которая в декабре сменила своего свергнутого предшественника.

Протестующие забаррикадировали дороги во многих городах республики и требовали, чтобы «Болуарте ушла в отставку».

По словам перуанского омбудсмена, из-за протестов, пострадали 30 из 195 провинций страны.

В центре столицы Лимы полиция разогнала десятки демонстрантов слезоточивым газом, когда они пытались прорваться в Конгресс.

В результате столкновений с полицией пострадали несколько журналистов.

