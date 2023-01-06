40-летняя Водонаева заявила, что хочет сняться в фильме для взрослых
2023-01-06 12:23
Изветсная ведущая Алена Водонаева, которой уже за 40, поразила признанием. Оказывается, знаменитость не отказалась бы от съемок в порно.
Алена Водонаева поразила поклонников признанием в соцсетях, заявив, что готова сняться в фильме для взрослых.
Звезда экрана рассказала фолловерам, что очень хочет сняться в фильме.
На вопрос подписчика о жанре картины, где Водонаева хочет получить роль, та ответила, что в порно.
Опубликовано: Наталья Гончарова