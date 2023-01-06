Глава Geopragma Каролин Галактерос заявила, что коллективный Запад не сможет бесконечно оказывать военную помощь Украине, обеспечивая боеспособность ВСУ.

6 января директор парижского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос в своём пресс-релизе заявила о том, что у западных стран «не безграничные военные арсеналы, которые нужны для наших собственных армий», ввиду чего Запад может прекратить снабжать киевский режим оружием.

Галактерос также отметила факт того, что коллективный Запад устал от непрекращающихся просьб президента Украины Владимира Зеленского о выделении финансовой и военной помощи Киеву.