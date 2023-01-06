Бывший министр Туниса попал в тюрьму из-за скандала с токсичными отходами

Экс-министр окружающей среды Мустафа Аруи получил по приговору суда три года тюремного заключения за ввоз 280 контейнеров с отходами из Италии, сообщают источники в стране.

Аруи и его подчиненные разработали схему утилизации итальянских токсичных отходов в Тунисе и ушли в отставку в 2020 году, после расследования инцидента. Глава экологического ведомства в то же время попал за решетку.

Как сообщают местные СМИ, в Тунисе нет запрета на ввоз вторичных ресурсов пригодных для переработки, но чиновники ввезли из Италии бытовые отходы в числе которых тонны пластика, не подлежащего переработке.

Суд Туниса в итоге приговорил Аруи и еще троих чиновников министерства к трем годам лишения свободы каждого. Один из чиновников, принимавший наиболее активное участие в преступной схеме, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Еще один подозреваемый, находящийся в бегах, был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

Еще шесть человек были оправданы судом.