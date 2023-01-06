Режим тишины нарушают обстрелы ВСУ по городам Донбасса

Режим прекращения огня на Украине, объявленный в одностороннем порядке Владимиром Путиным, начался в пятницу, 6 января, накануне православного праздника Рождества.

Согласно приказу Владимира Путина, односторонне прекращение огня завершиться в полночь следующего дня. Отмечается, что, перерыв в боевых действиях, объявлен по всей линии фронта в зоне СВО.

Ранее в ходе переговоров с президентом Турции Эрдоганом Владимир Путин обвинил Запад в том, что он «кормит киевский режим вооружением и военной техникой и обеспечивает его оперативной информацией». Примером тому стали поставки в Рождество

Прекращение огня объявлено впервые с начала СВО. Одним из его авторов также считается Патриарх Русской православной церкви Кирилл, который предложил российскому руководству рассмотреть такую возможность накануне великого праздника.

Тем временем ВСУ 6 декабря обстреляли Донецк из артиллерии ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

