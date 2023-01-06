Минобороны Беларуси заявило о готовности войск РБ и РФ к обороне Союзного государства

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Николай Скира
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Светлана
При тревожном расстройстве человек напряжен и взбудоражен. А при депрессии возникает апатия, пациенту ничего не хочется делать.
Храмова Оксана
Отсутствие солнца не только негативно влияет на психоэмоциональное состояние, но и может вызывать вполне ощутимый физический дискомфорт, а именно - головную боль.
Наталья
В театре "Ленком" сообщили, что им наконец удалось связаться с Татьяной Кравченко, не явившейся на спектакль "Гвоздь сезона или все билеты проданы".