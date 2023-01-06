Минобороны Беларуси заявило о готовности войск РБ и РФ к обороне Союзного государства

APS
2023-01-06 13:27

Белорусское оборонное ведомство сообщило о том, что войска готовы к обороне страны.

Опубликовано: Николай Скира







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