На улицы Испании вернулись крещенские парады, подзабытые во время пандемии
2023-01-06 13:31
Тысячи зрителей собрались в четверг, 5 января, на улицах Мадрида и Барселоны, чтобы посмотреть крещенские парады, посвященные прибытию трех королей.
Шоу впервые прошли без ограничений после вспышки Covid-19. 10 000 человек собрались в центре испанской столицы, чтобы приветствовать музыкой и огнями впечатляющие композиции на машинах, сопровождающих Трех Королей.
Зрители прошли четыре километра, а затем разнесли подарки по домам. Согласно традиции, рождественские подарки дарят 6 января, в день, когда католики празднуют визит трех волхвов к младенцу Иисусу.
Отмечается, что в этом году три короля прибыли в порт Барселоны на лодке, как того и требует древняя традиция.
Опубликовано: Тарас Медведев