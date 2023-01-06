На улицы Испании вернулись крещенские парады, подзабытые во время пандемии

Тысячи зрителей собрались в четверг, 5 января, на улицах Мадрида и Барселоны, чтобы посмотреть крещенские парады, посвященные прибытию трех королей.

Шоу впервые прошли без ограничений после вспышки Covid-19. 10 000 человек собрались в центре испанской столицы, чтобы приветствовать музыкой и огнями впечатляющие композиции на машинах, сопровождающих Трех Королей.

Зрители прошли четыре километра, а затем разнесли подарки по домам. Согласно традиции, рождественские подарки дарят 6 января, в день, когда католики празднуют визит трех волхвов к младенцу Иисусу.

Отмечается, что в этом году три короля прибыли в порт Барселоны на лодке, как того и требует древняя традиция.