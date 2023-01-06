В Австрии один солдат убит и еще один ранен в перестрелке в казарме

Австрийский солдат был убит и еще один ранен в перестрелке рано утром в пятницу, 6 января, в казармах недалеко от Вены, сообщило Минобороны Австрии.

«Караульный был убит, а еще один солдат ранен в результате перестрелки незадолго до 07:00 сегодня утром в казармах Винер-Нойштадт к югу от Вены», — написал в Твиттере официальный представитель Михаэль Бауэр. Полиция проводит расследование инцидента, сообщил источник.

По словам Мишеля Бауэра, двое военных поссорились между собой и один из них открыл стрельбу. Караульный выстрелил в воздух, прежде чем был убит.

Подобные инциденты в армии в Австрии случаются редко. В 2019 году кинолог погиб, когда на него напали две служебные собаки, в тех же казармах в Винер-Нойштадте.