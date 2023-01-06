Агрессивная космическая программа Китая оказывает давление на США

Гонка за Луну между Соединенными Штатами и Китаем усиливается, отмечает глава NASA Билл Нельсон.

Следующие два года могут решить, кто одержит верх, считает Нельсон, предупреждая, что Пекин может закрепиться на Луне и попытаться контролировать самые богатые ресурсами районы или даже не допустить туда США.

«Дело в том, что мы участвуем в космической гонке», — сказал бывший сенатор и астронавт от Флориды в интервью изданию «Politico».

«И это правда - мы должны быть осторожны, чтобы они не отправились на Луну под видом научных исследований. Не исключено, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория»», - заявил он.

В качестве наглядного примера глава NASA привел Южно-Китайское море, где китайские военные разместили базы на территориально оспариваемых островах.

«Любой, у кого есть сомнения, должен посмотреть, что они сделали с островами Спратли», - отметил Нельсон, говоря о территории в 100 островов и атоллов, которые принадлежат в общей сложности шести странам.

Воинственные комментарии Нельсона последовали за 26-дневной миссией США «Артемида-1», в ходе которой беспилотный космический корабль «Орион» находился на орбите Луны. Миссия считается успешной и стала первым важным шагом в планах по высадке астронавтов на поверхность Луны. Там они начнут строить базу в 2025 году.

Хотя NASA не получило всех запрошенных бюджетных средств, Нельсон подчеркнул, что на «вещах первой необходимости» не было сэкономлено. К ним относятся основные компоненты для следующих двух миссий на Луну, Artemis 2 и Artemis 3.

Но космическая программа Китая, включающая недавно открытую космическую станцию, все больше выходит на первый план.

Пекин поставил перед собой цель отправить тайконавтов на Луну к концу этого десятилетия.

А в декабре правительство Китая представило свое видение более амбициозных проектов. К ним относятся построение инфраструктуры в космосе и создание системы управления.