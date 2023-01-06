Германия поставит «Куницы» вместо «Леопардов», как бы того не хотел Киев
2023-01-06 14:27
Правительство Германии объясняет поставки БТР «Куница» на Украину изменением военной обстановки на фронтах.
В настоящее время по украинской инфраструктуре наносятся массированные авиаудары, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
Кроме того, подходят к концу предыдущие поставки по обмену кольцами, в которых участвовало несколько европейских стран.
Поэтому сейчас делается новый шаг по поставкам западных БТР плюс боеприпасы.
Тем временем федеральное правительство отклонило призывы к дальнейшим поставкам «Леопард 2». На данный момент оно не может ничего обещать, сообщил Хебестрейт.
Опубликовано: Тарас Медведев