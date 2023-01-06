Дайверы ищут сокровища в Боденском озере на Крещение

Многочисленные дайверы в пятницу вновь искали на Крещение спрятанное в Боденском озере сокровище после перерыва из-за пандемии.

Традиционное мероприятие началось рано утром. Дайверы Кристиан Саттер, Паскаль Эпп, Мануэль Зигварт и Николай Бестек из дайв-клуба Singen на Боденском озере нашли коробку с изображением черепа на глубине около 40 метров недалеко от Юберлингена.

Всего на поиски прибыло около 300 дайверов. Но, настоящего сокровища в коробке весом от 20 до 25 килограммов не было.

Он был наполнен купонами и ромом — рядом с ним были металлические предметы, чтобы сделать его тяжелее. Мероприятие стало традиционным и в этом году отметило уже 50 лет.