Пригожин: Соледар не взят, бои за него ведут только бойцы ВЧК

Как сообщила пресс-служба компании «Конкорд», Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что российские войска заняли украинский город Соледар.

По словам Пригожина, в настоящее время идут бои за взятие города. Как особенно подчеркнул руководитель и владелец группы компаний «Конкорд», за взятие Соледара сражаются исключительно бойцы ЧВК «Вагнер», без участия других подразделений вооруженных сил России.

Пригожин отметил, что операция продвигается успешно, но на данный момент город еще не взят. Как только он перейдет под контроль ЧВК «Вагнер», эта информация сразу будет доведена до сведения новостных агентств. При этом Пригожин добавил, что любая преждевременная информация вредит наступлению, и призвал журналистов корректно и взвешенно подходить к освещению событий вокруг Соледара.

Ранее поступали сообщения, что город уже взят российскими войсками — но оказалось, что данные сведения недостоверны.