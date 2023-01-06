Глава Союза учителей Германии призвал ограничить в школах число детей мигрантов

Председатель Союза учителей Германии Хайнц-Петер Майдингер заявил, что в школах необходимо ввести ограничение на количество мигрантов.

Он добавил, что если 35% детей в классе имеют миграционное происхождение, "результаты обучения падают непропорционально".

Фоном для его заявлений послужили инциденты, произошедшие в новогоднюю ночь, когда молодые люди, в основном мигрантского происхождения, напали на сотрудников полиции.

По словам главы союза, в Германии есть проблема с интеграцией, которая происходит и в школах.

"Если политики хотели бы, чтобы интеграция прошла успешно, потребовалась бы обязательная поддержка на этапе детского сада, общенациональные языковые тесты и квоты на количество мигрантов", - отметил Хайнц-Петер Майдингер.