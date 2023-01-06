В Германии полиция задержала крупного продавца контрафактной одежды известных брендов

С помощью тайного покупателя полиция высилила продавца контрафактной одежды и поддельных аксессуаров.

Как сообщила в пятницу пресс-секретарь полиции, в квартире 34-летнего мужчины в Нойбранденбурге были конфискованы коробки с поддельными товарами.

Около 500 курток, брюк, футболок и головных уборов имели логотипы известных производителей, но оказались полностью поддельными.

Специалисты по киберпреступности из криминальной полиции региона выследили подозреваемого.

Тестовый покупатель заказывал товар через платформу интернет-продаж и оперативно его получил, рассказал источник.

Полиция провела расследование. До сих пор неясно, откуда взялась эта одежда и сколько сообщников осталось у задержанного. Фарцовщика арестовали по подозрению в коммерческом мошенничестве и нарушении закона о товарных знаках.