Россия нанесла удары по Краматорску, несмотря на объявленное прекращение огня

ВС России дважды наносили удары в пятницу, 6 января, по городу Краматорск на востоке Украины после объявленного одностороннего прекращения огня.

Кроме того, после обеда источники на Украине сообщили о воздушной тревоге на всей территории.

В Краматорске по словам заместитель главы Администрации президента Украины Тимошенко, пострадавших нет.

Отметим, что в 12.00, в момент наступления режима тишины, ВСУ начали обстрел Донецка.