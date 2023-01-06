Россия нанесла удары по Краматорску, несмотря на объявленное прекращение огня
2023-01-06 14:43
ВС России дважды наносили удары в пятницу, 6 января, по городу Краматорск на востоке Украины после объявленного одностороннего прекращения огня.
Кроме того, после обеда источники на Украине сообщили о воздушной тревоге на всей территории.
В Краматорске по словам заместитель главы Администрации президента Украины Тимошенко, пострадавших нет.
Отметим, что в 12.00, в момент наступления режима тишины, ВСУ начали обстрел Донецка.
Опубликовано: Тарас Медведев