Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами на лице
2023-01-06 14:45
Актер Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами на лице. Что случилось с артистом?
Известный актер Максим Дрозд угодил в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами на лице. Что случилось с артистом, неизвесно.
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А в учреждения здравоохранения звезда экрана обратился из-за того, что нижняя конечность стала отекать, и он испугался.
Похожий неприятный инцидент год назад произошел с сыном актера Егором, когда тот угодил в больницу, когда его избили в баре. Парень чудом остался жив. Теперь, к счастью, ему ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Гончарова