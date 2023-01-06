Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами на лице

А в учреждения здравоохранения звезда экрана обратился из-за того, что нижняя конечность стала отекать, и он испугался.

Похожий неприятный инцидент год назад произошел с сыном актера Егором, когда тот угодил в больницу, когда его избили в баре. Парень чудом остался жив. Теперь, к счастью, ему ничего не угрожает.