ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины под Марьевкой

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВКС России уничтожила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины под Марьевкой ДНР.

6 января представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в окрестностях села Марьевка ДНР.

Конашенков также уточнил, что с начала специальной военной операции России на Украине служащими армии России уничтожены 360 украинских военных самолётов.