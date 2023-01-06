В аэропорту Штутгарта задержан живой контейнер с полкило кокаина в желудке

APS
2023-01-06 14:52

В желудке пассажира из Португалии таможня аэрогавани Штутгарта обнаружила более полкилограмма кокаина.

Мужчина проглотил в общей сложности 51 контейнер, заявила в пятницу пресс-секретарь главного таможенного управления Штутгарта. 

На контрольном пункте пассажир пожаловался, что у него начались боли в животе. 

А затем выяснилось, что он выполнял роль живого контейнера для контрабанды наркотиков. 

Все капсулы с кокаином были извлечены под присмотром полиции в больнице в Эсслингене. Перевозчика поместили под стражу.

Опубликовано: Тарас Медведев







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