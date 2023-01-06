В аэропорту Штутгарта задержан живой контейнер с полкило кокаина в желудке

В желудке пассажира из Португалии таможня аэрогавани Штутгарта обнаружила более полкилограмма кокаина.

Мужчина проглотил в общей сложности 51 контейнер, заявила в пятницу пресс-секретарь главного таможенного управления Штутгарта.

На контрольном пункте пассажир пожаловался, что у него начались боли в животе.

А затем выяснилось, что он выполнял роль живого контейнера для контрабанды наркотиков.

Все капсулы с кокаином были извлечены под присмотром полиции в больнице в Эсслингене. Перевозчика поместили под стражу.