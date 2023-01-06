Российские войска уничтожили до 80 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении

Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили до 80 бойцов ВСУ в ходе активного наступления на Донецком направлении.

6 января генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны Российской Федерации заявил о том, что служащие армии России успешно продолжают активные наступательные действия на Донецком направлении.

За минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса военнослужащие российской армии на данном участке фронта уничтожили до 80 единиц личного состава, а также 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 5 автомобилей подразделений Вооружённых сил Украины.