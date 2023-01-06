История принца Гарри об убийствах талибов в Афганистане бросает тень на его репутацию

По словам бывшего британского командира, принц Гарри запятнал свою репутацию высказываниями об убийстве боевиков талибов в Афганистане.

В своих мемуарах герцог Сассекский описывает 25 убийств, как «шахматные фигуры, снятые с доски».

Бывший армейский офицер полковник Ричард Кемп заявил Би-би-си, что комментарии Гарри были «необдуманными».

Он добавил, что эти замечания могли подорвать его безопасность и спровоцировать талибов на месть.

Принц Гарри подробно описывает свою службу в качестве пилота вертолета в Афганистане в своих мемуарах «Запасной», копию которых BBC News получила после того, как она была выставлена на продажу в Испании.