История принца Гарри об убийствах талибов в Афганистане бросает тень на его репутацию
2023-01-06 15:00
По словам бывшего британского командира, принц Гарри запятнал свою репутацию высказываниями об убийстве боевиков талибов в Афганистане.
В своих мемуарах герцог Сассекский описывает 25 убийств, как «шахматные фигуры, снятые с доски».
Бывший армейский офицер полковник Ричард Кемп заявил Би-би-си, что комментарии Гарри были «необдуманными».
Он добавил, что эти замечания могли подорвать его безопасность и спровоцировать талибов на месть.
Принц Гарри подробно описывает свою службу в качестве пилота вертолета в Афганистане в своих мемуарах «Запасной», копию которых BBC News получила после того, как она была выставлена на продажу в Испании.
Опубликовано: Тарас Медведев