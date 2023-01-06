Ученые установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой

Исследователи выявили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой. Результаты эсперимента были опубликованы в журнале "Journal of Population Economics".

В 2017 году в журнале "Journal of Population Economics" были опубликованы результаты исследований по поводу идеальной разницы в возрасте между супругами.

Оказалось, что чем меньше разница в возрасте, тем лучше.

Самыми счастливыми супружескими парами оказались те, где возрастная разница между мужем и женой от 0 до 3 лет.

Интересно, что счастливее себя чувствуют те, кто в паре старше.