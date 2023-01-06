США и Германия передадут Украине ЗРК Patriot, а также БМП Bradley и Marder

Представитель правительства Германии подтвердил, что системы ПВО Patriot из Германии отправятся как в Польшу, так и в Украину, сообщает Polsat News.

Напомним, в четверг, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем правительства США и Германии заявили, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.

В совместном заявлении не указано их количество. По данным СМИ, это около 50 Bradley и до 40 Marder.

20 ноября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила поддержать Польшу системами Patriot и истребителями Eurofighter, принадлежащими бундесверу, что усилит защиту польского воздушного пространства.

Предложение было связано с событием 15 ноября, когда ракета упала на польскую территорию недалеко от польско-украинской границы в Пшеводове, в результате чего погибли два человека.