Ланская рассказала, как сын Артемий принял ее нового избранника Голосного
2023-01-06 15:21
Актриса Валерия Ланская развелась в 2022 году с режиссером Станиславом Ивановым. У пары есть общий сын Артемий. Как мальчик отреагировал на то, что его мама встречается с новым мужчиной?
Валерия Ланская и Станислав Иванов прожили в браке 7 лет. В семье родился сын Артемий.
В 2022 году пара развелась. У обоих родителей уже есть новые избранники.
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Валерия встречается с артистом балета Эдгардом Голосным. Сын и новый возлюбленный актрисы уже успели стать друзьями, чему очень рада знаменитость.
Опубликовано: Наталья Гончарова