Ланская рассказала, как сын Артемий принял ее нового избранника Голосного

Актриса Валерия Ланская развелась в 2022 году с режиссером Станиславом Ивановым. У пары есть общий сын Артемий. Как мальчик отреагировал на то, что его мама встречается с новым мужчиной?

Валерия Ланская и Станислав Иванов прожили в браке 7 лет. В семье родился сын Артемий.

В 2022 году пара развелась. У обоих родителей уже есть новые избранники.