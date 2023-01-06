Афганистан отреагировал на заявления принца Гарри об убийстве 25 талибов

Талибы отреагировали на заявления принца Гарри в его книге об убийстве 25 боевиков Талибана в Афганистане, которых он называет в мемуарах «шахматными фигурами» на войне.

«Эта проблема не уникальна для Гарри. Силы всех оккупирующих стран совершали аналогичные преступления в нашей стране», — сказал заместитель официального представителя талибов Билал Карими.

«Очень жаль, что западные страны считают себя сторонниками прав человека. И они действительно совершают такого рода преступления. Это признание показывает, что у сил всех оккупирующих стран одинаковые криминальные истории», - добавил он.

Ранее в Испании появилась в продаже книга принца Гарри в которой он рассказал о двух командировках в Афганистан, где он участвовал в боевых действиях в качестве пилота вертолета.