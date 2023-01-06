В Испании табачные компании обязали убирать окурки на улицах и пляжах

Табачные компании теперь будут обязаны убирать окурки с улиц и пляжей Испании в соответствии с новыми природоохранными нормами.

Ежегодно выбрасываются миллионы окурков, в результате чего образуются токсичные пластиковые отходы, на разложение которых могут уйти десятилетия.

Данные за 2020 год показывают, что около пятой части взрослых испанцев курят каждый день.

Правила вступили в силу в пятницу, но остается неясным, как они будут реализовываться и будут ли расходы переложены на потребителей.

Согласно отчету Catalan Rezero Foundation, местные власти в Каталонии платят от 12 до 21 евро на жителя в год за очистку дорог от сигарет, причем в прибрежных районах ставки выше.

В отчете сигаретные отходы названы «наиболее распространенными отходами» на пляжах западного Средиземноморья, и говорится, что существующие меры по борьбе с ними, такие как информационные кампании и переносные пляжные пепельницы, оказались недостаточными.