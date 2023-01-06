Савельева стала копией Анджелины Джоли

Экс-солистка группы "Фабрика звезд" Саша Савельева стала походить на Анджелину Джоли, но совсем перестала быть похожей на саму себя. Что с внешностью знаменитости?

В конце декабря исполнительница Саша Савельева отпраздновала свой день рождения, но снимками торжества поделилась только сейчас.

Знаменитость снялась на фоне торта, украшенного апельсинами и ягодами, но не кондитерское изделие привлекло внимание подписчиков, а то, как выглядит артистка.

Губы Саши стали слишком пухлыми, и изменился овал лица. Звезда сцены стала походить внешне на голливудскую актрису Анджелину Джолли, а себя "потеряла".