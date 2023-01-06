В индийском городе отселено 500 домов из-за трещин на фасадах

Жители города Джошиматх в штате Уттаракханд требуют эвакуации и реабилитации после того, как в их домах образовались большие трещины.

В четверг официальные лица остановили несколько строительных проектов после того, как тысячи протестующих заблокировали национальную автомагистраль в гималайском штате.

В пятницу главный министр штата проведет встречу на высоком уровне, чтобы обсудить этот вопрос.

Десятки людей были эвакуированы во временные убежища на этой неделе.

Районные чиновники заявили, что в более чем 500 домах в этом районе образовались трещины из-за постепенного проседания грунта.