В индийском городе отселено 500 домов из-за трещин на фасадах
2023-01-06 15:46
Жители города Джошиматх в штате Уттаракханд требуют эвакуации и реабилитации после того, как в их домах образовались большие трещины.
В четверг официальные лица остановили несколько строительных проектов после того, как тысячи протестующих заблокировали национальную автомагистраль в гималайском штате.
В пятницу главный министр штата проведет встречу на высоком уровне, чтобы обсудить этот вопрос.
Десятки людей были эвакуированы во временные убежища на этой неделе.
Районные чиновники заявили, что в более чем 500 домах в этом районе образовались трещины из-за постепенного проседания грунта.
Опубликовано: Тарас Медведев