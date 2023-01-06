Беларусь проведет экспроприацию собственности недружественных стран

Александр Лукашенко в пятницу, 6 января, подписал указ, по которому в ответ на недружественные действия государство может изымать иностранную собственность.

Указ президента опубликован на официальном правовом интернет-портале.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», - говорится в документе.

Полномочным органом, который будет принимать решение об изъятии того или и иного объекта иностранной собственности будет принимать правительство страны.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС намерены обратить замороженные активы российских и белорусских субъектов хозяйствования и граждан в пользу Украины.