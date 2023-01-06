Полицейскому в Баварии разрешили сделать татуировку после десяти лет судебных разбирательств
После долгих лет судебных разбирательств баварскому полицейскому теперь разрешено сделать татуировку со словами «Алоха».
Разрешение на татуировку было дано для «конкретного индивидуального случая», сообщило в пятницу министерство внутренних дел в Мюнхене. Однако условием является то, что во время дежурств сотрудник будет прикрывать татуировку так, чтобы ее не было видно.
«Поскольку этот процесс еще не завершен, мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию по этому поводу», - рассказали в МВД.
В ходе разбирательства в Федеральном административном суде в Лейпциге в 2020 году истец пояснил, что запланированная татуировка на предплечье должна напоминать ему о медовом месяце на Гавайях.
«Мне это просто нравится», - пояснил полицейсский.
Федеральный административный суд решил, что татуировка несовместима с законом Баварии о государственной службе. Однако совсем недавно, в середине 2022 года, Федеральный конституционный суд постановил, что дело должно быть рассмотрено повторно.
Как сообщает "Шпигель", полицейское управление Центральной Франконии дало официальное разрешение путем уведомления своего сотрудника. В письме говорилось, что предысторией решения послужило «изменение административной практики в отношении татуировок».
Опубликовано: Тарас Медведев