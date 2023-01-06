Пушилин рассказал, что режим тишины касается только инициативного огня

Глава ДНР Денис Пушилин пояснил военкору «Россия 1», что режим одностороннего прекращения огня не касается случаев подавления активности противника.

«Режим тишины», введенный с 12 часов дня в пятницу, который продлится 36 часов в честь православного Рождества, касается только инициативного огня.

Киевский режим решил провести ряд провокаций после объявления режима тишины ВС России.

Так в 12 часов дня начался обстрел Донецка.

А в полдень по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги, хотя ВКС России и другие силы не проводили атаки в это время.