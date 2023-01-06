Пушилин рассказал, что режим тишины касается только инициативного огня
2023-01-06 16:09
Глава ДНР Денис Пушилин пояснил военкору «Россия 1», что режим одностороннего прекращения огня не касается случаев подавления активности противника.
«Режим тишины», введенный с 12 часов дня в пятницу, который продлится 36 часов в честь православного Рождества, касается только инициативного огня.
Киевский режим решил провести ряд провокаций после объявления режима тишины ВС России.
Так в 12 часов дня начался обстрел Донецка.
А в полдень по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги, хотя ВКС России и другие силы не проводили атаки в это время.
Опубликовано: Тарас Медведев