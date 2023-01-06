Принц Гарри заявил, что во время службы в Афганистане убил 25 человек

С тех пор, как просочились фрагменты книги принца Гарри, в сети поднялась настоящая буря. Среди прочего Гарри признался, что убил 25 талибов при исполнении служебных обязанностей. По мнению многих военных и ветеранов, принц перешел черту.

Незадолго до официальной презентации книга "Запасной" попала в СМИ. Все из-за ошибки испанского издательства, которое слишком рано выставило на продажу биографию принца. Американские и британские СМИ только этого и ждали. Фрагменты "Запасного" быстро начали циркулировать в Интернете.

Гарри, описывая всю свою жизнь, не упустил из виду период, в который он служил в британской армии. Не с сегодняшнего дня известно, что Гарри был в Афганистане, где, как он подчеркивает в книге, принял участие более чем в 100 различных операциях и совершил 2,5 тысячи часов полетов на вертолете.

В отрывках, сообщаемых журналистами со всего мира, можно прочитать: "Мое число убитых — 25. Я не горжусь этим числом, но оно меня не смущает". Это то, что Гарри собирался написать о количестве талибов, которых он убил в Афганистане.

Более того, он отметил, что во время военных миссий считал талибов не людьми, а "пешкками, которых нужно ликвидировать.