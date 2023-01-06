Бородина шикует в Таиланде, а ее экс-супруг Омаров ест фастфуд и выбивает скидки в другом районе Пхукета

Ведущая Ксения Бородина с дочками и мамой отправилась на отдых в Таиланд, где ни в чем себе не отказывает. Ее же бывший муж Курбан Омаров со своей избранницей отдыхает в другом районе Пхукета, питаясь дешевым фастфудом и скандаля из-за скидок.

Ксения Бородина наслаждается океаном в роскошном отеле с бассейном, а ее экс-супруг Курбан Омаров со своей возлюбленной в другом районе Пхукета выбивает скидки и питается фастфудом.

Омаров уверяет, что его "достали" дорогие рестораны, а лакомится бургером на обочине дороги - это то, что ему сейчас нужно.