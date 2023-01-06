Почти 200 человек приняли участие в крещенском заплыве в Галле
2023-01-06 16:37
Температура воздуха 9 градусов и три градуса в воде не остановили 192 смельчака всех возрастов, которые окунулись в крещенские воды Хайдебада в Галле в пятницу, 6 января.
По словам Матиаса Нобеля, возрастной диапазон для традиционного заплыва составляет от 8 до 71 года. Моржей приветствовали тысячи зрителей.
По словам Нобеля, мероприятие на Крещение превратилось из 15 участников и 50 зрителей в 2010 году в «народный праздник».
«Меня всегда поражало, как много людей приходят посмотреть, как мы купаемся», — сказал глава отеля Heidebad в Галле-Нитлебене.
Ранее сообщалось, что британским любителям зимнего плавания запретили купаться в Ла-Манше из-за многочисленных стоков попавших в воду на пляжах на побережье Британии.
Опубликовано: Тарас Медведев