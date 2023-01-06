Экс-солист Ласкового мая Серков рассказал о разговоре с Шатуновым за 3 дня до кончины артиста

Бывший вокалист легендарной группы "Ласковый май" Сергей Серков рассказал, что Юрий Шатунов чувствовал дикую усталось за 3 дня до того, как уйти из жизни.

Бывший участник группы "Ласковый май" Сергей Серков рассказал, что за 3 дня до смерти Юрия Шатунова звонил ныне покойному звезде сцены.

Музыкант утверждает, что коллега жаловался на сильную усталость, так как находился уже в течение 3 месяцев на гастролях.

После исполнители продолжили разговор, и Шатунов рассказал о том, что записывает новую композицию. Серков порадовался за артиста, которого через 3 дня не стало.