Насер аль-Аттия выиграл 6-й этап «Дакара» и стал фаворитом гонки

Катарец Насер аль-Аттия выиграл 6-й этап «Дакара-2023» в пятницу и является явным фаворитом на итоговую победу после схода с трассы прямого преследователя из-за аварии.

Француз Стефан Петерансель, рекордсмен по победам в гонках (14 автомобильных и мотоциклетных титулов), стал жертвой аварии на 212 км за рулем своего гибрида Audi.

По словам организаторов, его второй пилот Эдуард Буланже получил травму спины и был эвакуирован на вертолете в местную больницу.

Это знаменует собой конец приключения команды Audi, которая заняла второе место в общем зачете, отстав от al-Attiyah на 22 минуты.

За рулем своей Toyota уходящий чемпион установил лучшее время 358-километрового спецучастка между Хайлем и Эр-Риядом (всего 918 км), укороченного на 100 км из-за проливных дождей, выпавших на этой неделе в Саудовской Аравии.

Он на 3 минуты 29 секунд опередил француза Себастьяна Леба (Prodrive) и на 8 минут 52 секунды южноафриканца Хенка Латегана (Toyota).