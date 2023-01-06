Молодой американский банк обвалился из-за скандала с FTX

Американский банк Silvergate Capital Corporation терпит фиаско после того, как его акции на вчерашней сессии обвалились на 44%.

Финансовое учреждение предлагало клиентам возможность размещения депозитов в криптовалютах. Многие американцы открыли здесь счета именно для этой цели.

Всек было хорошо, когда рынок криптовалют процветал, но после резкого поворота событий, связанного с FTX, вкладчики поспешили забрать свои деньги, в результате чего сумма вкладов упала до 3,8 млрд долларов против 11,9 млрд на конец сентября.

Чтобы иметь возможность оплатить снятие средств, банк был вынужден продать ценные бумаги в чрезвычайной ситуации, что, по данным Les Échos, привело к убыткам в размере 718 миллионов долларов.