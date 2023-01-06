Посольство России в Берлине раскритиковало решение о передаче 40 БТР Marder Украине

Посольство России в Берлине выступило с резкой критикой на решение Германии поставить Украине бронетранспортеры и ЗРК Patriot.

«Решительно осуждаем это решение и расцениваем его как еще один шаг к эскалации конфликта в Украине», — говорится в сообщении дипмиссии.

«Еще раз подчеркнем, что поставки смертоносного и тяжелого оружия представляют собой моральную черту, которую федеральное правительство не должно было переходить», - добавил источник.

Посольство обвинило Германию и «коллективный Запад» в том, что они не заинтересованы в «поиске мирного решения конфликта».

Решение Берлина о поставках тяжелых вооружений серьезно повлияет на германо-российские отношения.

Как стало известно из украинских правительственных кругов, не позднее апреля в общей сложности 40 танков Marder должны быть переданы Украине непосредственно производителем Rheinmetall.