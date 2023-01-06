Посольство России в Берлине раскритиковало решение о передаче 40 БТР Marder Украине
Посольство России в Берлине выступило с резкой критикой на решение Германии поставить Украине бронетранспортеры и ЗРК Patriot.
«Решительно осуждаем это решение и расцениваем его как еще один шаг к эскалации конфликта в Украине», — говорится в сообщении дипмиссии.
«Еще раз подчеркнем, что поставки смертоносного и тяжелого оружия представляют собой моральную черту, которую федеральное правительство не должно было переходить», - добавил источник.
Посольство обвинило Германию и «коллективный Запад» в том, что они не заинтересованы в «поиске мирного решения конфликта».
Решение Берлина о поставках тяжелых вооружений серьезно повлияет на германо-российские отношения.
Как стало известно из украинских правительственных кругов, не позднее апреля в общей сложности 40 танков Marder должны быть переданы Украине непосредственно производителем Rheinmetall.
Опубликовано: Тарас Медведев
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